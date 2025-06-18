İsrail Ve İran Çatışmaları Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve füze üslerine yönelik saldırıları altıncı gününde sürüyor. 18 Haziran sabahı erken saatlerden itibaren iki ülke arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Tahran etrafına yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Reuters’in İran medyasına dayanan haberine göre, başkent Tahran ile batısındaki Kerec kentinde patlamalar duyuldu. Sosyal medyada Farsça bir paylaşım yapan İsrail ordusu, Tahran’ın 18. bölgesindeki sivillere seslenerek, bölgede yeni saldırılar olacağını ve hemen tahliye edilmeleri gerektiğini duyurdu.

İRAN’DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

Bu durum yaşanırken, İran, İsrail’e bir füze saldırısı daha düzenledi. İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv’de bazı mahalleler için tahliye emri verildiğini bildirdi. Bu bilgi, İran medyasından sızdı. İsrail ordusu, halkı sığınaklara gitmeleri konusunda uyarırken, ülkede birçok yerde siren sesleri duyuldu. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, bu saldırıda “Kheiber-Shakan” (Kale Kırıcı) tipi uzun menzilli füzelerin kullanıldığı ifade edildi. Bu, bir saat içinde İran tarafından gerçekleştirilen ikinci füze saldırısı oldu. İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, X platformunda yaptığı duyurularda, ülkesinin “Siyonistlerle asla uzlaşmayacağını” belirtti. Bir mesajında “Siyonistlere asla merhamet göstermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı. Hamaney, başka bir mesajında ise “Savaş başlıyor” dedi.

TRUMP VE ALMANYA’DAN AÇIKLAMALAR

Hamaney’in sözleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarından sonra gelen ilk kamuoyu yorumları arasında yer alıyor. Trump, ABD’nin Hamaney’in yerini bildiğini ancak “şimdilik ortadan kaldırmayacağını” ifade etmişti. Haftanın başında Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump’ın İsrail’in Hamaney’i öldürme planını veto ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı haberi de gündemde. Görüşmenin detayı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek verdi. “İsrail ordusunun ve hükümetinin bunu yapma cesaretini göstermesine büyük saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu. Merz, İran rejiminin yıllar boyunca “saldırılarla ve cinayetlerle” dünyaya büyük yıkım getirdiğini belirtirken, müzakere masasına dönülmediği takdirde İran’ın nükleer programının “tamamen yok edilmesinin” gündeme gelebileceğini vurguladı.

İSTİHBARAT AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı, İran’ın nükleer programının büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü aktarırken, İsrail’in bu programı tamamen yok edecek silahlara sahip olmadığını fakat ABD’nin bu kapasiteye ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Waffen TV’ye verdiği röportajda, İsrail’in saldırılarının İran rejimini “zayıflattığını” ve “ülkenin geleceğinin artık belirsiz olduğunu” dile getirdi.

İngiltere’nin istihbarat teşkilatı MI6’nın eski başkanı Sir John Sawers, yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’daki en kritik nükleer tesislere saldırmadığını çünkü bu tesislerin yerin derinliklerinde bulunduğunu belirtti. “Bu tür hedeflere sadece Amerikalılar ulaşabilir” diyen Sawers, Washington’un önünde iki seçenek bulunduğunu savundu: “Ya İsrail’e katılıp işi tamamlamak ya da diplomatik bir çıkış yolu bulmak.” Sawers, ayrıca, İsrail’in asıl amacının ABD’yi çatışmaya dahil etmek olduğunu ve böylece Amerikan gücüyle İran’ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılabileceğini öne sürdü. Ancak, “Hasar görmüş ama hâlâ faal bir nükleer programa sahip bir İran’la karşı karşıya kalma riski de var” uyarısında bulundu.