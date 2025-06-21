İsrail Ve İran Çatışmaları Şiddetleniyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI VE ABD’İN YENİ STRATEJİLERİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek tırmanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu duruma nasıl bir cevap vereceği konusunda merak oluşturuyor. ABD merkezli bir haber kaynağında yer alan bilgilere göre, Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da, ABD’li ve İranlı yetkililer arasında bir diplomatik toplantı yapmak için yoğun bir diplomasi süreci yürüttü.

ERDOĞAN’IN TEKLİFİ VE TRUMP’IN CEVABI

G7 Zirvesi sırasında Erdoğan, Trump’ı arayarak İstanbul’da yapılacak bir toplantı önerisinde bulundu. Trump bu teklifi sıcak karşıladı ve olası bir anlaşma durumunda Başkan Yardımcısı James David Vance ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Türkiye’ye göndermeyi, hatta bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeyi teklif etti. Erdoğan, bu öneriyi İranlı yetkililere iletti.

İRANLI YETKİLİLERİN GÖRÜŞME İÇİNDEKİ ENGELLERİ

Ancak, iki ABD’li yetkilinin aktardığına göre, İran yetkilileri, Hamaney’in onayını almak için iletişim kurmaya çalıştı. Fakat, suikast tehlikesi nedeniyle Hamaney’e ulaşılamadı. İran tarafı, Türk yetkililere Hamaney’in onayının alınamadığını bildirdi ve bu gelişme sonucunda görüşme girişimi resmi olarak iptal edildi. İran medyası ise durumu “Trump, Erdoğan’a; Yardımcısı J.D. Vance’ın ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ve hatta bizzat kendisinin İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeye hazır olduğunu bildirdi” şeklinde aktardı.