İsrail Ve İran Çatışmaları Süreklilik Arttı

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ

İsrail ve İran arasındaki saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırdı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar, 7’nci gününde de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu çatışmaların ortasında, İsrail’in “Kanal 13” televizyonunda bir programda Türkiye’yi hedef alan gazeteci Eyal Berkovitch dikkat çekti.

BERKOVITCH’İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Berkovitch, programda yaptığı açıklamalarla, İsrail’in son zamanlarda yürüttüğü mücadeleyi bir futbol turnuvasına benzetti. “Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran’ı yendik.” diyerek, İran’ın ardından finalde Türkiye’nin olduğunu belirtti. Bu ifadeler, Türkiye’ye yönelik bir tehdit ve provokasyon olarak algılandı ve gerek Türk halkı, gerekse kamuoyundan büyük tepkilere neden oldu.

BERKOVITCH’İN GERİ ADIM ATIŞI

Dün gerçekleştirdiği açıklamalarının ardından, bugün bir başka televizyon programına katılan Berkovitch, Türkiye’den gelen tepkilere karşı geri adım attı. “Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim. Başka bir ülke de diyebilirdim. Öylesine Türkiye çıktı ağzımdan. Binlerce tehdit mesajı aldım.” diyerek, önceki sözlerinin arka planını savunmaya çalıştı.