İsrail Ve İran Çatışmaları Süreklilik Gösteriyor

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar altıncı gününe girdi ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Şiddetlenen çatışmalar sırasında, İran tarihinde bir ilke imza atarak İsrail’i Hürremşehr füzeleri ile vurdu. “Canavar füze” olarak adlandırılan balistik füzelerin Tel Aviv’e düşmesiyle şehirde sirenler çalmaya başladı ve elden gelen yardımların sığınaklara yönelik yapılması istendi. İsrail’in saldırıları da devam ediyor.

SALDIRILARI HIZLANDIRAN AÇIKLAMALAR

İsrail Ordusu Sözcüsü, “Tahran’a odaklanıyoruz ve nükleer silah sahaları ile yakınlarındaki çeşitli tesisleri hedef alıyoruz” açıklamasında bulundu. Hava Kuvvetleri, İran’ın Hizbullah’a tedarik sağlamak amacıyla kullandığı Tahran yakınlarındaki bir İran tanksavar füzesi üretim tesisini bombalamış durumda. Tahran’ın doğusunda yeni patlama sesleri duyuluyor. AFP muhabiri, Tahran’ın doğu ve güneydoğu semalarında en az beş farklı yerden yoğun duman yükseldiğini bildirdi. İsrail basınında çıkan haberlere göreyse, saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu bölgenin de vurulduğu öne sürüldü.

İsrail, “İran’ın iç güvenlik karargahını imha ettik” açıklaması yaptıktan sonra İran’dan misilleme peş peşe geldi. İran, “Hayfa’yı boşaltın” çağrısında bulundu ve İsrail ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini bildirdi. İran International’ın aktardığına göre; İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının ardından Ali Hamaney, başkent Tahran’ın kuzeydoğusundaki Lavizan bölgesindeki bir yeraltı sığınağına götürüldü. Hamaney, “İsrail büyük bir hata yaptı ve cezalandırılacak” dedi ve İran halkının “aptalca ve kötü niyetli saldırılara” karşı kararlı duruşunu övdü.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Hamaney, İran’ın “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’e karşı sert ifadeler kullanarak, “Sözde ‘Yüce Lider’in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende” dedi. Trump, sabırlarının tükendiğini ekleyerek, “Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik” ifadesini kullandı.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam sivil kaybın 224 olarak kaydedildiği saldırılara İran ordusunun balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişi öldü ve 500’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.