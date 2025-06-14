İsrail Ve İran Çatışmaları Sürüyor. Olumsuz Senaryolar Endişe Yaratiyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARA DAİR SON GELİŞMELER

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şu an için iki ülke ile sınırlı gibi gözüküyor. Birleşmiş Milletler ve başka çeşitli platformlarda itidal çağrıları yaygın bir şekilde yapılıyor. Ancak bu çağrılar dikkate alınmazsa ve çatışmalar daha da tırmanırsa, ortaya çıkabilecek en kötü senaryolar üzerinde düşünmek gerekiyor.

İRAN’IN OLASI SALDIRILARI VE ABD’NİN TEPKİSİ

ABD’nin tüm inkarlarına rağmen, İran açıkça Amerikan güçlerinin İsrail’e yönelik saldırılarını onayladığına inanıyor. İran, Ortadoğu’daki ABD hedeflerine: Irak’taki özel kuvvet üssü, Körfez’deki askeri üsler ve bölgedeki diplomatik misyonlar saldırılar gerçekleştirebilir. İran’ın vekil güçleri; Hamas ve Hizbullah, güç kaybetmiş olabilir fakat Irak’taki destekçi milisleri hala silahlı ve oluşumlarını koruyor. Bu tür saldırılar yaşanırsa ABD, bazı personelini geri çekme kararı aldı. Washington, kamuoyuna verdiği mesajlarda İran’ı Amerikan hedeflerine yönelik saldırıların sonuçları konusunda net bir şekilde uyarıyor. Eğer Tel Aviv’de ya da başka bir yerde bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederse, bu durum ABD Başkanı Donald Trump’ı harekete geçmeye zorlayabilir.

SAVAŞIN YIKICI SONUÇLARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süre boyunca İran’ı yenmek için ABD’yi yanına çekmeye çalışmakla suçlanıyor. Askeri uzmanlar, sadece ABD’nin müdahale edebileceği bombardıman uçakları ve sığınak delici bombalar bulunduğunu belirtiyor. Trump, “Amerika’yı Yeniden Yüceltelim” (MAGA) sloganı ile Ortadoğu’da “sonsuza dek sürecek savaşlar” olmayacağına dair söz veriyor. Ancak, eğer Amerika savaşta aktif hale gelirse bu büyük bir tırmanma ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İran, İsrail’in korunaklı askeri hedeflerini vuramazsa, füzelerini Körfez’deki daha zayıf hedeflere yöneltebilir.

ENERJİ VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimi durumunda, enerji akışında kısıtlama meydana gelebilir. Ayrıca, Yemen’deki Husiler Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarını artırabilir. Dünya genelinde birçok ülke, hayat pahalılığı kriziyle karşı karşıya. Yükselen petrol fiyatları ise, mevcut ekonomik durumu daha da yaşanmaz hale getirebilir. Bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kasasına daha fazla maddi gelir akması anlamına geliyor.

İSRAİL’IN STRATEJİLERİ VE GELECEKTEKİ OLASILIKLAR

Uzun vadede İsrail, İran’daki İslami devrimci rejimi çökertme hedefinde başarılı olursa, bu durum yeni sonuçlar doğurabilir. Netanyahu, İran’ın nükleer kapasitesini yok etmenin yanı sıra, daha geniş çaplı bir rejim değişikliği amacını da belirtiyor. Netanyahu, “İran’ın gururlu halkına” hitaben, saldırısının baskıcı rejimden “özgürlüğüne kavuşmaları için yolu açtığını” dile getiriyor. Ancak İran’daki bir hükümet değişikliğinin yaratacağı belirsizlikler ve sonuçlar oldukça karmaşık olabilir. İç çatışmanın yansımaları ne olur? Güçlü bir merkezi yönetimin yokluğu, geçmişte Irak ve Libya’da yaşananlarla karşılaştırıldığında, birçok soru işareti doğuruyor. Bu savaşın nasıl ilerleyeceği, İran’ın vereceği misillemelere ve ABD’nin nasıl bir kısıtlama uygulayacağına bağlı olacaktır.