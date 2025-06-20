İsrail ve İran Çatışması Sürüyor

ÇATIŞMALAR 8. GÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, 8. gününe girerken, uluslararası basında savaşın potansiyel sonuçlarına yönelik analizlerin sayısı artıyor. Bu bağlamda, İngiltere merkezli bir dergi olan The Economist’in son sayısında yer alan kapak, dünya genelinde geniş yankı buldu. Derginin 21-27 Haziran 2025 tarihli sayısının kapağında, İran bayrağının altı parçaya bölünmüş, yanmış ve yırtılmış haliyle tasvir edilmesi dikkat çekti. Karanlık bir arka plan üzerinde sunulan bu çarpıcı görselin üzerinde ise “Bu nasıl sona erecek?” şeklinde bir başlık yer alıyor. Bu kapak, savaşın sadece bölgesel etkiler yaratmakla kalmayıp, küresel bir yıkım ve parçalanma sürecine dönüşebileceğine dair bir mesaj içeriyor. İlgili görsel, İran’ın siyasi ve coğrafi bütünlüğünü ciddi bir şekilde sorgulatmayı hedefliyor.

İRAN’IN GELECEĞİ ÜZERİNE SORULAR

Kapak yayımlandıktan kısa bir süre sonra, uluslararası medyada “İran parçalanır mı?” sorusu gündeme geldi. Bazı uzmanlar, İsrail’in amacının sadece askeri çatışma değil; aynı zamanda İran’daki devlet otoritesini zayıflatmak ve iç karışıklıklar oluşturarak ülkeyi parçalamak olduğunu belirtiyor. Analistler, İsrail’in asıl planının İran’da bir iç savaş senaryosu yaratarak, ülkenin siyasi yapısını çökertme sürecini başlatmak olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, uzmanlar The Economist’in 2025 yılı başında yayınladığı yılbaşı kapağında İran füzelerine dikkat çekerek, bu yeni kapağın tesadüf olmadığına dair düşüncelerini dile getiriyor. Derginin kapaklarının zaman zaman “politik mesajlar içeren küresel projeksiyonlar” taşıdığına dair düşünceler, yeni sayının analizlerini daha da derinleştiriyor.