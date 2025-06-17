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İsrail Ve İran Çatışması Sürüyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR

KAHİRE, 17 Haziran – İsrail ile İran arasındaki çatışmaların dördüncü günü, çok sayıda ölüm ve yaralanma ile birlikte sürüyor. İki taraf da saldırılarını artırıyor. İsrail, İran’ın devlet televizyon kanalını yayın sırasında vuruyor. Bu durum, çatışmanın tırmanmasına neden olmuş durumda.

İRAN’IN SALDIRISI ETKİLİ OLDU

Öte yandan, İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail’in en büyük petrol rafinerisinde faaliyetlerin durmasına yol açıyor. Bu gelişmeler, durumun ciddiyetini artırırken, iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanıyor.

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