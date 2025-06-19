İsrail ve İran çatışması sürüyor. Hürremşehr füzesi kullanıldı. Çoklu başlık taşıma kapasitesi var. Nükleer potansiyel taşımakta olduğu belirtiliyor. Menziği 2.000 kilometreye kadar çıkıyor. Son versiyonu tanıtıldı

SAVAŞIN ŞİDDETİ ARTIYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışma gün geçtikçe daha da şiddetleniyor. 13 Haziran’da İsrail’in başlattığı saldırılardan sonra İran, Demir Kubbe’yi aşabilen yeni füzelerini aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak dün gece yapılan saldırılarda “Hürremşehr” ismindeki balistik füze ilk kez sahaya sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte, füzeye ait teknik özellikler de dikkat çekiyor. İran, daha önce hipersonik özellikteki Fettah-1 füzeleriyle İsrail’in hava savunma sistemini zorlamıştı ve dün geceki saldırılarında heyecan verici bir yetenek gösterdi.

HÜRREMŞEHİR FÜZESİ

Hürremşehr füzesinin ismi, İran’ın Hürremşehr kentinden geliyor. Ocak 2017’de denenen bu orta menzilli balistik füze, 1.000 ila 2.000 kilometre arasında menzil sunuyor. 1.800 kilogramlık bir harp başlığı taşıyabilme kapasitesiyle dikkat çeken füze, 13 metre uzunluğunda. Ağır yük taşıma potansiyeli, nükleer başlık taşıma kabiliyeti olduğu yönünde spekülasyonları beraberinde getiriyor. Ancak, Hürremşehr’in birden fazla nükleer başlık taşıyıp taşımayacağı henüz netlik kazanmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, füzenin “çoklu başlık taşıma kapasitesine sahip” olduğunu ifade etti.

YENİ TEKNOLOJİLERLE GELİYOR

Füzenin son versiyonu olan Khorramshahr-4, 25 Mayıs 2023’te tanıtıldı. Yeni modelin 1.500 kilogramlık bir harp başlığı ile 2.000 kilometreye kadar menzil sunabildiği belirtiliyor. Bu versiyonda hipergolik yakıt kullanan gelişmiş bir motor teknolojisi mevcut ve fırlatma süresi 12 dakikaya kadar düşürüldü. Yeni itici sistem, daha az yakıt tankı gerektirmekte ve füzenin motor bölümü 13 metreye küçülürken, savaş başlığının uzunluğu 4 metre daha artıyor. Kompozit malzemeden yapılan gövdesi, füzeye atmosfer dışında rotasını düzeltme yeteneği kazandırıyor. Bu özellik, elektronik harp sistemleri tarafından bozularak terminal güdümüne olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

STRATEJİK DEĞERLENDİRMELER

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) ile Jane’s Defence Weekly, Hürremşehr füzesinin Kuzey Kore menşeli Hwasong-10’un İran versiyonu olduğunu aktarıyor. Kuzey Kore’nin, bu füzenin bir varyantını “BM-25” adıyla İran’a sattığı ve bu modelin 2.500 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor. İran’ın resmi kaynaklarına göre, yeni versiyonda füzenin boyutu azaltılmış ve menzil ile itici kütlesinin düşürüldüğü kaydediliyor. Ancak birçok uzman, İran’ın bu verileri kasıtlı olarak düşük göstermiş olabileceğini savunuyor. IISS’ten Michael Elleman, İran’ın test aşamasında daha ağır harp başlıkları kullanarak füzenin menzilini sınırlıyor olabileceğini öne sürüyor. Olası gerçek menzil ise 2.000 kilometreden daha fazla ulaşabilir. Böyle bir menzil, Batı İran’dan fırlatıldığında, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır gibi bölge ülkelerinin yanı sıra NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi uzak coğrafyaları tehdit altına alıyor.