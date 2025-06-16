İsrail ve İran’da Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar devam ederken, her iki tarafın ölü ve yaralı sayıları giderek artıyor. İran Devrim Muhafızları’nın istihbarat şefiyle yardımcısının da ölenler arasında olduğu bildiriliyor. Cuma günü başlayan savaşın dördüncü gününe girilirken, karşılıklı saldırılar gece boyunca şiddetli bir biçimde sürüyor. İsrail, İran’a yönelik askeri operasyonlarda, İran’daki iktidarın güç merkezlerini hedef almayı sürdürüyor. İran’ın fırlattığı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemini aşarak ülkenin merkezindeki hedefleri vuruyor.

İran Sağlık Bakanlığı’nın Açıklamaları

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece İran saldırıları sonucunda İsrail’de en az üç kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. İran Sağlık Bakanlığı ise, Cuma gününden itibaren ülke genelinde en az 224 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 300’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Ölümler ve Vurulan Hedefler

İran’ın özel kuvvetleri olan Devrim Muhafızları’na yakınlığı ile tanınan Tasnim haber ajansı, Devrim Muhafızları’nın İstihbarat Şefi Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Muhakek’in, Tahran’a yönelik İsrail saldırılarında “şehit düştüğünü” aktardı. Daha önceki saldırılarda da İsrail, çok sayıda üst düzey subay ve İran nükleer programında çalışan bilim insanlarını öldürmüştü. İlgili haberlerde ayrıca, İsrail’in İran Petrol Bakanlığı ve Tahran Emniyet Müdürlüğü gibi birçok kamu binasını da hedef aldığı belirtiliyor.

Halkın Tepkisi ve Güvenli Bölgelere Göç

İran medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’in saldırıları sonucunda sivillerin yaşadığı bölgelerinde etkilenmesiyle birlikte, başkent Tahran’a yapılan saldırıların artması üzerine binlerce kişi daha güvenli yerlere gitmek için yola çıkıyor. Otoyollarda büyük kuyrukların oluştuğu aktarılıyor.

Netanyahu’nun Açıklamaları

ABD televizyonu Fox News’a konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’da iktidardaki rejimi hedefleyip hedeflemedikleri sorusuna “Bu tabii ki bir sonuç olabilir. İran rejimi çok zayıf” yanıtını verdi. Netanyahu, İran halkının büyük çoğunluğunun İslamcı iktidardan kurtulmak istediğini savundu. Ayrıca, Reuters tarafından gündeme getirilen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine karşı çıktığına dair iddiaya ise doğrudan yanıt vermedi ve “hiç yapılmamış görüşmelere dair ortalıkta çok fazla yanlış haber olduğunu” dile getirdi.