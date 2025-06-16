İsrail Ve İran’da Gerginliği Artıyor

Tahran ve Tel Aviv’de karşılıklı siren sesleri duyuluyor. İsrail Ordusu, bir İran savaş uçağını imha ettiklerini bildiriyor. Ancak, İran basını İsrail uçağının düşürüldüğünü aktarıyor. İran’ın füze saldırısının başladığı yönündeki endişeler artıyor. İsrail, İran’dan gelecek olası saldırılar nedeniyle halka, sığınakların yakınında kalma talimatı veriyor. İsrail Ordusu, siren sesi duyulduğunda yakındaki sığınaklara girilmesi ve düzenli bir açıklama gelene kadar oradan çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

EN BÜYÜK SALDIRI TEHDİDİ

İran’ın tarihin en büyük saldırısını gerçekleştireceği açıklamasının ardından İsrail’de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini son dakika bilgisi olarak paylaştı. Ordunun sosyal medya hesabından, tüm ülkenin teyakkuze geçtiği ifade ediliyor. İran, Tebriz’de bir İsrail savaş uçağının düşürüldüğünü belirtirken, “İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 hayalet savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu” açıklaması yapıldı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana ülkede 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı alındığını aktardı. Tüm bu gelişmeler, Ortadoğu’daki gerilimi artırarak endişeleri daha da derinleştiriyor.