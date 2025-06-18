İsrail Ve İran Gerginliği Devam Ediyor

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar altıncı gününe ulaşırken, İran’da 244, İsrail’de ise 24 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki gerginliğin kaynağı, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a gerçekleştirdiği ani hava saldırıları.

GERGİNLİĞİN NEDENİ

Bu hava saldırılarının ardından, iki ülke arasındaki çatışmalar daha da alevlendi. Hem İran hem de İsrail, karşılıklı olarak birbirlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu durum, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getiriyor.