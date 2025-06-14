İsrail Ve İran Gerilimi Üzerine Değerlendirme: Türkiye!

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İsrail ve İran arasında süregelen gerilim hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hatipoğlu, “Bölgemizde yaşanan bu gelişmeler, milli savunma teknolojilerinin stratejik önemini bir kez daha hepimize açıkça göstermiştir” diyerek durumu özetledi. Milletvekili, açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Hatipoğlu, İsrail’in sınırları aştığına dikkat çekerek, “İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırıda, İran’ın komuta kademesi ve bazı bilim insanlarının hedef alınarak şehit edildiği bilgisi gündemde yer almakta; ancak bununla birlikte çok sayıda kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği gerçeğinin altını özellikle çizmek isterim. Bu vahşi saldırıyı şahsım adına en sert şekilde kınıyorum. Artık İsrail’in tüm sınırları aşarak kontrolsüz bir güç haline geldiği kanaatindeyim” dedi.

MİLLİ SAVUNMA TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Hatipoğlu, bölgedeki gelişmelerin milli savunma teknolojisinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin bu alandaki kararlı ve yoğun gayretlerinin, zihnini önyargılarla perdelememiş herkes için artık çok daha net şekilde anlam kazandığına inanıyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizi, dost düşman karşısında mahcup etmesin” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, “Görünüyor ki; son sağlam kale Türkiye’dir ve bu sorumluluğun farkında olarak dimdik ayakta kalmak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.