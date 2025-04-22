İsrail ve İran Konularında Anlaştılar

BİR ARAYA GELEN LİDERLER

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran müzakereleri sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından “her konuda aynı tarafta oldukları” mesajını verdi. Trump, telefon görüşmesine dair açıklamalarını Truth Social hesabından paylaştı. “Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi birçok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız.” şeklinde ifadelere yer verdi.

BEYAZ SARAY’DAN DETAYLAR

Bununla birlikte, Trump ve Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’ten de açıklama geldi. Leavitt, Trump-Netanyahu görüşmesinin olumlu geçtiğini ve özellikle İran ile müzakereler konusunun kapsamlı bir şekilde ele alındığını aktardı. “Başkan birçok kez net bir şekilde ifade etti: İran konusunda bir anlaşma görmek istediğimizi ve İran’ın bu konuda bir seçim yapması gerektiğini çok net bir şekilde ifade etti. Başkan aynı zamanda İran’ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini de çok net bir şekilde ifade etti. Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmede de bunu yineledi.” dedi.

GÖRÜŞMENİN ANLAM VE ÖNEMİ

Trump ile Netanyahu arasındaki bu görüşme, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Trump, 18 Nisan’da, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını “ötelemediğini” belirtmiş, ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını da ifade etmişti.