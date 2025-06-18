İsrail Ve İran Saldırılara Devam Ediyor

İsrail İle İran Arasındaki Gerilim Artıyor

İRAN’IN SALDIRILARI VE İSRAİL’İN YANITI

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar giderek artış gösteriyor. İran, İsrail’in önceki eylemlerine karşılık olarak füze ve kamikaze insansız hava araçları ile Tel Aviv ve Hayfa şehirlerini hedef aldı. Yapılan bu saldırılar sonucunda Hayfa’daki petrol rafinerisi büyük ölçüde zarar gördü.

İsrail’in yetkilileri, rafinerinin yanı sıra ona bağlı olan tüm tesislerin kapandığını belirtti. Rafinerinin faaliyetlerini durdurması, ülkede ciddi bir akaryakıt krizine yol açtı. Bu durum, birçok bölgede kaos ortamı yarattı. İsrailliler, araçlarının depolarını doldurmak adına akaryakıt istasyonlarına akın etti ve bu durum, benzin kuyruklarında çatışmalara neden oldu.

ARABALAR VE KAVGA GÖRÜNTÜLERİ

Benzin kuyruğunda meydana gelen kargaşa sırasında, insanlar birbiriyle tartışmaya başladı ve kavgalar çıktı. Kavga edenler arasında yangın tüpü kullanımıyla ilgili görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.