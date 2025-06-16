İsrail Ve İran Saldırılara Devam Ediyor

İRAN’DAN GÖÇ BAŞLADI

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, İran’ın başkenti Tahran’da göç hareketliliği yaşanıyor. Saldırılar sonucunda başkenti terk eden insanlar, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Kent genelinde trafik durma noktasına geldi. İran hükümeti, İsrail’in Tahran’a yönelik saldırıları sonrası şehirdeki metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını sivil halk için geçici sığınak olarak belirledi. İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazar gecesinden itibaren metro istasyonlarının “24 saat açık kalacağını” duyurdu.

ALTYAPI SORUNLARI ARTILIYOR

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Mehdi Chamran, şehirde ”hiçbir bomba sığınağı bulunmadığını” belirterek, halkın bodrumlara ve tünellere yönlendirildiğini ifade etti. Chamran, “Maalesef Tahran ve diğer şehirlerimizde sığınaklarımız yok. Metro sistemini aşırı kriz durumunda kullanabiliriz, ancak bunun için sistemi tamamen kapatmamız gerekir” diye konuştu. Ayrıca, yer altı otoparklarının da geçici sığınak haline getirilmesi gerektiğini açıkladı. Chamran, geçmişteki Saddam Hüseyin dönemindeki bombardımanlara atıfta bulunarak, benzer durumların yeniden söz konusu olabileceğini aktardı. Saldırılar sonrasında başkentte pek çok bölgede elektrik kesintileri ve altyapı hasarları meydana gelirken, panik içindeki siviller araçlarıyla ya da yürüyerek Tahran’dan ayrılmaya çalıştı.

SALDIRILARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, sokaklarda toz bulutları içinde yürüyen insanlar, çocuklarını sırtında taşıyan ebeveynler ve acil eşyalarıyla kaçan aileler dikkat çekti. Saldırılar, Tahran’ın en işlek bölgelerinden Tajrish Meydanı, Şeriati Caddesi, Veliasr Meydanı ve Kudüs Meydanı çevresinde yoğunlaştı. Bu noktalar, şehrin ticari ve nüfus açısından en yoğun alanları olarak biliniyor. Özellikle Veliasr Caddesi, Tahran’ın ana ulaşım ve alışveriş yollarından biri olarak öne çıkıyor. Kudüs Meydanı’na gerçekleştirilen saldırının, Şuheda Hastanesi’ne yalnızca 50 metre mesafede meydana geldiği bildirildi. Olay yerinden alınan görüntülerde, yaralı bir kişi sedyeyle acil müdahale aracına taşındığı, çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

İSRAİL’DEN TEHDİTLER

Saldırıların ardından başkent sokaklarında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar evlerini terk ederken, bazıları metro istasyonlarına sığınmaya çalıştı. Tahran Belediyesi, halkı kalabalık bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran’ın “yanacağı” tehdidinde bulundu. Katz, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitap ederek, “İsrail’in sivil bölgelerine saldırılar devam ederse, bunun bedelini başta Tahran halkı olmak üzere İran halkı ağır şekilde ödeyecek” ifadelerini kullandı.

CANI DOLDURAN SAYILAR

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar karşılıklı olarak şiddetini artırırken, her iki taraf da kayıplar veriyor. İran’da İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e ulaşırken, yaralı sayısının 1481 olduğu açıklandı. İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında da ölü sayısı 16’ya yükseldi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran’ın Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’a gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 9’a çıktığını bildirdi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylelikle, İsrail’in başlattığı saldırıların ardından İran’ın düzenlediği misillemelerde ölenlerin sayısı 16 olarak kaydedildi.