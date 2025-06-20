İsrail Ve İran Saldırıları Sivilleri Etkiliyor

BÖLGESEL ÇATIŞMALARDA ARTAN RİSK

Cenevre’de, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı atakları ile İran’ın bu duruma karşı gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sivil nüfus üzerinde ciddi insan hakları ihlallerini ve insani sonuçları doğurduğunu vurguladı. Türk, bu durumun bölgedeki çatışma riskini artırdığına dikkat çekti. Perşembe günü yaptığı açıklamada, yoğun hava saldırıları ve füze ile İHA ataklarının askeri hedeflerin ötesine geçerek sivil kayıplara yol açtığını, bu süreçte tıbbi tesisler, konutlar, su şebekeleri ve enerji altyapısında büyük hasarlar oluştuğunu belirtti.

SIVIL KAYIPLAR VE TEHDİTLER

“Her iki tarafın üst düzey yetkililerinin tehditleri ve kışkırtıcı söylemleri, sivillere zarar verme niyetinin endişe verici boyutta olduğunu göstermektedir” diyen Türk, sivillerin çatışmalarda ikincil hedef olarak görülmesinin dehşet verici olduğunu ekledi. Türk, tüm tarafları azami itidal göstermeye, uluslararası hukuka tam uyum sağlanmaya ve iyi niyetle müzakerelere dönmeye davet etti.