İsrail Ve İran Savaşı Devam Ediyor

ABD’NİN SAVAŞA MÜDAHALESİ MERAK KONUSU

İsrail ile İran arasında süregeldiği savaşın 6. gününde, ABD’nin bu çatışmaya müdahale edip etmeyeceği konusunda spekülasyonlar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarla bu duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya İran’a yapılan saldırıların sürdürüleceği konusunda onay verdiğini belirtti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İRAN’IN DURUMU

Trump, “İran’ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem. Netanyahu’ya ‘Devam et’ dedim. Sabrımız çoktan bitti” şeklinde konuştu. Ayrıca Hamaney’e de “iyi şanslar” dileyerek, “Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre içinde büyük bir şey olacak” ifadesini kullandı. Trump, İran’ın müzakere etmek istediğini ve şu an için tamamen savunmasız durumda olduğunu dile getirerek, “Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki çeşitli nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutanla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısının 224 olduğu bildirildi. İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle karşılık vererek 24 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Ayrıca, Türkiye ve birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.