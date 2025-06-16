İsrail Ve İran Savaşı Endişe Yaratıyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI ARTARKEN TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

İsrail ile İran arasında çıkan çatışmalar tüm dünyada büyük bir kaygı uyandırıyor ve çatışmaların şiddeti giderek artıyor. Her iki taraf da saldırılarını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump önemli bir açıklama yaptı. İran’a hitap eden Trump, Tahran’ın müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı. Trump, “İran bu savaşı kazanmıyor. Çok geç olmadan müzakere etmeli” dedi.

KANADA’DAKİ G7 ZİRVESİ SIRASINDA TRUMP’IN YORUMLARI

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrıldığı esnada gazetecilere açıklamalar yapan Trump, daha önce sosyal medya üzerinden ifade ettiği gibi “Umuyorum bir anlaşma olacak” sözlerini yineledi. Başkan Trump, “Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor” dedi.

NETANYAHU İLE ANLAŞMA ÜZERİNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Bir gazetecinin, “İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?” sorusuna Trump, “Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Trump, başka bir soru üzerine ABD’nin ihtiyaç halinde İsrail’i savunmak için gereken adımları atacağını belirtti.