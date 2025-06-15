İsrail Ve İran Savaşı Piyasalarda Düşüş Yarattı

İSRAİL-İRAN SAVAŞININ PARA PİYASALARINA ETKİLERİ

İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri finansal piyasalarda da kendini göstermeye başladı. Yalnızca dolar, euro, altın ve petrol gibi ana enstrümanlarda değil, diğer birçok yatırım aracında da kayıplar görülüyor. İki ülkenin birbirine girmesi, bölgedeki dinamiklerin tamamen değişmesine yol açtı. Özellikle İran’ın elindeki Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali gibi faktörler, piyasalara olumsuz yansıyor. Bugün, hafta sonu tatilinden dönen Orta Doğu borsalarında düşüşler yaşandı.

BORSALARDAKİ DÜŞÜŞLER

İsrail TA 125 endeksi yüzde 1’in üzerinde bir değer kaybı yaşarken, Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi yüzde 3, Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5, Katar borsası ise yüzde 4’e yakın düştü. Son satış dalgası, İsrail ve İran’ın birbirlerine toprak saldırılarını sürdürmesiyle meydana geldi. Cuma günü patlak veren çatışmalar sonrasında, şekel son 11 ayın en büyük düşüşünü kaydederken, petrol fiyatları yüzde 7 oranında arttı.

FİNANS PİYASALARINDAKİ TEPKİLER

Kötüleşen çatışma durumu, finans piyasalarında dalgalanmalara yol açarak, geleneksel güvenli limanlar olarak görülen altın ve dolara yönelimi artırdı. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli varlıklara yönelirken, piyasalardaki tedirginlik devam ediyor.