İsrail Ve İran Savaşı Şiddetlendi. ABD Gece Yarısı Hamlesini Yaptı

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR ALEVLENİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, onuncu gününde karşılıklı saldırıların artmasıyla daha da şiddetlendi. Savaşın gidişatını yakından takip eden ABD, merakla beklenen hamlesini gece yarısı gerçekleştirdi ve İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi. ABD’nin bu şekilde savaşa resmen dahil olması, bölgedeki gerilimleri artırırken pek çok açıklama da peş peşe geldi.

ABD’NİN AÇIKLAMALARI VE GÖRÜŞME TEKLİFİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, “İran ile masaya oturmaya hazırız” ifadesini kullandı. Rubio, sözlerine “Bu İran’a karşı bir savaş değil. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil” şeklinde devam etti. Ayrıca, İran’ın karşılık vermesi durumunda “bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur” dedi. Olayların gelişimiyle ilgili daha fazla ayrıntı bekleniyor.