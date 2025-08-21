İsrail Verileri Sızdı: Gazze’de Yüzde 83 Sivil

GİZLİ İSTİHBARAT VERİTABANI RAKAMLARI

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen bilgiler, Gazze’de öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ortaya koyuyor. Bu rakam, son on yılda meydana gelen çatışmalarda nadir görülen bir katliam oranını gösteriyor. Ortak bir araştırma olarak Guardian, +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call, savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkililerinin Hamas ve Filistin İslami Cihad’dan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ya ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak kaydettiğini bildiriyor. Gazze’de sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları sonucunda toplam 53 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı, hem savaşçıları hem de sivilleri kapsıyor. Öldürülenlerin sadece %17’sinin savaşçı olması, ölümlerin %83’ünün sivil olduğunu ortaya koyuyor. Bu oranın, Suriye ve Sudan iç savaşları gibi diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

SIVİL KAYIPLARIN YÜKSEK ORANI

Dünya çapında sivil kayıpları izleyen Uppsala Çatışma Veri Programı’nden (UCDP) Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” diyor. UCDP’nin 1989’dan beri izlediği global çatışmalarda, sivil kayıpların oranı yalnızca Srebrenitsa, Ruanda soykırımı ve 2022’deki Mariupol kuşatmasında daha yüksek olarak kaydedildi. Birçok soykırım araştırmacısı ve insan hakları aktivisti, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği eylemleri kitlesel bir katliam ve aç bırakma olarak değerlendiriyor.

İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorulara veritabanının varlığına dair ya da Hamas ve PIJ ölümlerine dair veriler hakkında cevap vermedi. Guardian’a yanıt verirken, verileri “yeniden ifade etmeye” karar verdiklerini kaydetti. Açıklamada, “Makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” ifadesi kullanılsa da hangi verilerin reddedildiği belirtilmedi. Ayrıca, ordunun Gazze’de öldürülen kişileri kimlik tespiti olmadan militan olarak rapor etmesine izin verdiği belirtiliyor. Filistinli analist Muhammad Shehada, “Hamas ve PIJ üyelerinden gelen kayıp verileri de İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını gösteriyor” dedi.

SİVİL ÖLÜMLERİ ARTIRAN STRATEJİLER

Son dönemde sivil ölüm oranlarının artmış olabileceği kaydediliyor çünkü İsrail, yardım kuruluşlarının rolünü almaya çalışıyor. İnsani yardımların durması ve askeri yasak bölgelerdeki yiyecek dağıtım merkezlerine yapılan saldırılar sonucunda pek çok sivil ölümü meydana geldi. Şu anda, topraklarının %20 sine sıkışmış ve açlıkla yüzleşenler, yeni bir askeri harekâtın eşiğinde uyarılıyor. İngiliz akademisyen Mary Kaldor, “Gazze’de bir savaş değil, daha çok suikast kampanyasından söz ediyoruz ve bunlar siviller dikkate alınmadan yürütülüyor” diyerek durumu değerlendirdi.

MEŞRU MÜDAFAA VE SÖYLEMLER

İsrail hükümeti ise savaşın, 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki saldırılardan sonra meşru müdafaa olduğunu iddia ediyor. Ancak, savaşı başlatanların kullandığı söylemler sıklıkla soykırım uyarısı yapıyor. Sonuç olarak, savaşın gidişatı ve uygulanan stratejilerin sivilleri koruma konusunda ne kadar etkili olduğu hakkında ciddi endişeler bulunuyor.