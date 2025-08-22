İsrail Verileri Sızdı: Gazze’deki Siviller, Yüzde 83

İSRAİL GÜÇLERİNİN SİVİLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen veriler, Gazze’deki İsrail faaliyetleri sonucunda ölen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu, son on yılda savaşlarda nadir görülen düzeyde bir katliam oranını gözler önüne seriyor. Gizli araştırmalara göre; savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkilileri, Hamas ve Filistin İslami Cihad’dan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak listelemişti. Öldürülen Filistinlilerin yüzde 83’ü sivil.

Gazze’deki sağlık yetkililerinin belirttiğine göre, toplamda 53 bin Filistinli, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti; bu sayı, hem savaşçıları hem de sivilleri kapsıyor. Askeri istihbarat veritabanındaki savaşçılar, ölü sayısının yalnızca %17’sini oluşturuyor; bu da ölenlerin %83’ünün sivil olduğu anlamına geliyor. Bu oran, son dönemlerde dünya genelinde meydana gelen çatışmalarla kıyaslandığında olağanüstü yüksek, özellikle de Suriye ve Sudan iç savaşları gibi bilinen katliamlarla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” dedi. Pettersson, savaşların belirli dönemlerinde benzer oranların bulunabileceğini fakat genel olarak bu durumu asla gözlemlemediklerini ifade etti.

Birçok soykırım araştırmacısı, hukukçu ve insan hakları aktivisti, sivillerin kitlesel katliamı ve aç bırakılması nedeniyle İsrail’in Gazze’de soykırım suçunu işlediğini belirtiyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorularda veritabanının varlığını ya da Hamas ve PIJ ölümlerine dair verileri reddetmedi. Guardian, araştırmalar hakkında yanıt istediğinde ise “yeniden ifade etmeye” karar verdiklerini açıkladı. Veritabanı, Hamas ve PIJ’in askeri kanatlarında aktif kabul edilen 47 bin 653 Filistinli’nin ismini içeriyor. Bu veri, Gazze’de ele geçirilen fakat Guardian tarafından doğrulanmamış belgelerden elde edilmiş. Yetkililerin açıkladığı bu rakamlar, Hamas bağlantılı sivilleri de kapsıyor. Uluslararası hukuk ise savaşta yer almayanların hedef alınmasını yasaklıyor. Ayrıca, İsrail’in güney komutanlığı, askerlerin Gazze’de öldürülenleri kimlik tespiti yapılmadan militan olarak rapor etmelerine izin veriyor.

ASKERİ STRATEJİ VE SİVİLLERİN DURUMU

Emekli general Itzhak Brik, siyasetçilerin Hamas kayıplarını abarttığını belirtti. Brik, açıklanan sayılar ile gerçek arasında hiçbir bağ olmadığını, “Hepsi boş” dedi. Gazze’de öldürülenleri tespit eden bir birimden askerlerle buluştuğunu ve “çoğunun sivil” olduğunu duyduğunu aktardı. Filistinli analist Muhammad Shehada ise, “Hamas ve PIJ üyelerinden alınan tahmini kayıp verileri de İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını gösteriyor” dedi. Ayrıca, Mayıs’tan bu yana artan sivil ölüm oranının, İsrail’in BM ve insani yardım örgütlerinin yardım faaliyetlerini engelleme çabalarıyla ilişkilendirilebileceği düşünülüyor.

HUKUKSAL GÖRÜŞLER VE SİVİL HAKLARI

Mary Kaldor, Gazze’deki katliam ölçeğinin çatışmanın doğasıyla ilgili olduğunu vurguladı. Kaldor, uluslararası insancıl hukukun esasenin konvansiyonel savaşlarda sivilleri korumak için geliştirildiğini, ancak Gazze’deki durumun çok farklı olduğunu belirtti. Kaldor, sivillerin hedef alındığı bir suikast kampanyasından bahsettiklerini ifade etti. Özellikle Gazze’deki sivil ölüm oranının, Sudan, Yemen, Uganda ve Suriye’deki son savaşlarla karşılaştırıldığında kaygı verici sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İsrail hükümeti ise savaşın meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu savunuyor. Ancak bazı askeri liderler ve siyasi figürler, savaşta sivillerin hedef alınmasını savunan söylemler kullanıyor. Uluslararası ilişkiler profesörü Neta Crawford, İsrail’in taktiklerinin, sivilleri koruma amacı güden yıllık politikaların terk edildiğini gösterdiğini açıkladı. Crawford, “Sivil ölüm oranlarına ve bombalamalarla yıkılan altyapıya baktığınızda, öyle olmadığı açık.” şeklinde konuştu.