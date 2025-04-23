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İsrail, Yafa Okulu’na Saldırdı: 10 Ölü

İSRAİL’İN YAFAR OKULUNA SALDIRISI

İsrail’in Gazze’nin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin barındığı Yafa Okulu’na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, duruma dair bilgiler paylaşıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “İsrail’in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu’nu bombaladığı” ifade edilerek, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, ekiplerin saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıları enkazdan çıkarma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi. Bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

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