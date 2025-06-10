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İsrail Yalanladı, Hava Savunması Sağlanmadı

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YALANLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağladığını söyleyen İsrail’in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky’in açıklamalarını yalanladı. Brodsky, yaptığı bir röportajda bu sistemlerin Ukrayna’ya gönderildiği bilgilerini paylaşmıştı. Ancak bu açıklamalar üzerine Bakanlık’tan hemen bir yalanlama geldi.

BÜYÜKELÇİ BRODSKY’İN AÇIKLAMALARI

Bakanlık, “Bu tür açıklamalar doğru değildir. İsrail, Ukrayna’ya Patriot sistemleri göndermedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, açıklamanın Rusya’nın Brodsky’in beyanlarına yönelik bir yanıt beklediği dönemde yapıldığı belirtildi. Brodsky, yaptığı açıklamalarda ABD üretimi Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya gönderildiğini kabul etti.

AÇIKLAMALARI ÜZERİNE YENİ BİR TARTIŞMA

Brodsky, “ABD’den aldığımız Patriotlar, şimdi Ukrayna’da. Söz konusu sistem 1990’larda yerleştirildi ve bunları göndermeyi kabul ettik. Ne yazık ki bu konu çok fazla tartışılmadı. Ancak insanlar İsrail’in askeri olarak yardım etmediğini söylediğinde bu kesinlikle doğru değil” şeklinde konuştu.

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