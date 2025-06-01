İsrail, Yardım Noktalarını Hedef Alıyor

İSRAİL ORDU’SU YENİ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açtı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın ilettiği bilgilere göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için harekete geçerken, İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan açtığı ateş sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu, başka bir bölgede de yardım için toplananlara saldırarak bir kişiyi öldürdü ve 26 kişiyi yaraladı.

HUMANITARY AİD POINTLARINA SALDIRILAR ARTMAKTA

AA’nın haberine göre, son günlerde benzer saldırıların artması dikkat çekiyor. Kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bu durumu sistematik bir şekilde uyguladığını ifade ediyor. Sadece son birkaç günde, yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildiriliyor. Refah’taki saldırılarla ilgili basında yer alan ilk haberlerde, İsrail’in Gazze İnsani Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım noktası yakınında ateş açtığı kaydedilmişti. Gazze’deki kurtarma çalışanları, daha önce AFP haber ajansına giderek, “Yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım dağıtım bölgesine gittiği sırada İsrail’in ateş açması sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 100’ü aşkın kişi yaralandı” demişti.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentindeki insani yardım dağıtım noktalarını “siviller için toplu ölüm alanları” haline getirdiğini duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı”nın bu tür noktaların sivil halk için “toplu ölüm” alanlarına dönüştüğünü belirtildi. Yine, sabah saatlerinde Refah’ta gerçekleşen saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, 115’ten fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Son saldırıyla birlikte, yardım dağıtım noktalarında öldürülen sivillerin sayısının 39’a ve yaralıların sayısının 220’ye ulaştığı ifade edildi.

ABD DE BU SUÇLARA ORTAK!”

Açıklamada, “İşgalci İsrail’in yardımı bir savaş aracına dönüştürdüğü ve sivilleri bu şekilde cezalandırma taktiği izlediği” belirtilerek, bu durumu ABD’nin desteklediği ve Washington yönetiminin de yapılan suçlarda sorumluluk taşımakta olduğu kaydedildi. Ayrıca, tanıklar, gazeteciler ve uluslararası raporlarla değerlendirildiğinde, yardım bölgelerinde yaşananların sistematik bir “yok etme” planının parçası olduğu ifade edildi. “Bu durum, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Gazze’deki yetkililer, İsrail ve ABD’yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler’e, resmi geçiş noktalarının açılması, gerçek insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması, bağımsız insani yardım mekanizmasının kurulması ve saldırılarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması talep edildi. Ayrıca, İsrail’in oluşturduğu “güvenli” bölge ve insani koridor modelinin başarısız, tehlikeli ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alan bir yapı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Gündüz vakti, kameraların önünde gerçekleşen katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu suçlara karşı sessiz kalmak, işlenen katliamlara ortak olmaktır” ifadesine yer verildi.

SINIR KAPILARININ KAPATILMASI

İsrail, 90 günü aşkın bir süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Özellikle gıda başta olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi, Gazze’de yaşayan milyonlarca insanı kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in yürüttüğü politikalar sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.