İsrail, Yardım Noktasını Hedef Aldı: 31 Ölü

İSRAİL ORDU’SUNDAN YENİ KATLİAM

Bu sabah, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açtı ve bu olay yeni bir katliama yol açtı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardıma ulaşmak amacıyla hareket ederken, İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucunda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti ve 115 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusu başka bir bölgede de yardım için toplanan insanlar üzerine ateş açarak bir kişiyi öldürüp 26 kişiyi yaraladı.

İSRAİL’İN HEDEFİ YARDIM NOKTALARI

Son günlerde benzer saldırıların sıklık kazandığına dikkat çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunun sistematik bir uygulama haline geldiğini aktardı. Sadece son birkaç günde, yardım almak için bekleyen 17 sivil daha hayatını kaybetti. İlk haberlere göre, İsrail, Gazze İnsani Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım noktası yakınlarından ateş açtı. Gazze’deki kurtarma çalışanları, ABD destekli yardım dağıtım bölgesine yönelen yüz binlerce kişinin üzerlerine ateş açılması sonucu en az 10 Filistinli öldüğünü ve 100’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Sivil savunma sözcüsü Mahmud Bassal, “Yüz binlerce vatandaşın üzerine İsrail araçlarından açılan ateş sebebiyle en az 10 Filistinli öldürüldü, 100’ü aşkın kişi ise yaralandı” dedi.

GAZZE HÜKÜMETİ: YARDIMLAR ÖLÜM TUZAĞI OLDU

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım dağıtım noktalarını “siviller için birer toplu ölüm alanı” haline getirdiğini duyurdu. Medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail-ABD destekli “Gazze Yardım Vakfı”nın yardım amaçlı kurduğu noktaların, aslında sivillerin hedef alındığı ölüm tuzakları olduğu ifade edildi. Sabahki saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 115’ten fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Son saldırıyla birlikte bir haftadan kısa bir sürede yardımlara ulaşma umuduyla toplanan sivillerin sayısının 39’a, yaralı sayısının ise 220’ye ulaştığı belirtildi.

ABD’NİN SORUMLULUĞU VE ULUSLARARASI TEPKİ

Açıklamada, işgalci İsrail’in yardımı bir savaş aracına dönüştürdüğü ve sivilleri topluca cezalandırma taktiği izlediği savunuldu. Bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiğine ve Washington’un işlenen suçlarda sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi. Gazze’deki yetkililer, İsrail ve ABD’yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunarak gerçek insani yardımın Gazze’ye ulaştırılmasını ve saldırılarla ilgili uluslararası bir soruşturmanın başlatılmasını talep ettiler.

İSRAİL’İN SINIR KAPILARINI KAPATMASI

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişine engel oluyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi, Gazze’de yaşayan milyonlarca insanı kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürülen saldırılar, Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı ve ölü ile yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreç, İsrail’in yürüttüğü politikalarla sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.