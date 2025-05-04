İsrail, Yedek Askerleri Göreve Çağırıyor

İSRAİL ORDUSUNUN YEDEK ASKER ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını genişletmek için binlerce yedek askeri göreve çağırdı. Ancak, bu askerlerin önemli bir kısmı “yorgunluk” sebebiyle çağrıya uyamayacaklarını belirtiyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Gazze’deki işgalin artması ve saldırıların yoğunlaşması amacıyla binlerce yedek asker taslak tebligat aldı. Yedek askerlerin birçokları, “yorgunluk” bahanesiyle bu emirlere itaat etmeyeceklerini açıkladı.

ASKERİN YERİNE YENİ GÖREVLENDİRMELER

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, ordu içinden edinilen bilgilere dayanarak, Gazze’deki saldırıları artırmak için düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı bildirildi. “Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria’da görev yapacak” şeklinde ifadeler kullanıldı. Bazı komutan ve askerler, tebligat almadan önce “yorgunluk” gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladı.

AŞIRI SİLAHLI SALDIRILAR VE KAYIPLAR

Daha önce, İsrail ordusunun 18 Mart’ta gerçekleştirdiği ateşkesi bozduğu ve saldırıları genişletme planları çerçevesinde yedek askerleri göreve çağırma sürecini başlattığı da bildirilmişti. İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta Gazze’deki işgalin ve saldırıların artırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sunmuştu. 19 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren ateşkesten sonra, 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılara başlayan İsrail, o zamandan bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 2 bin 436 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 6 bin 450 kişinin yaralanmasına neden oldu. 7 Ekim 2023’ten bu yana ise yaşamını yitiren Filistinli sayısı 52 bin 535’e, yaralı sayısı ise 118 bin 491’e ulaştı.

DESTEK TALEPLERİ VE TARTIŞMALI SİYASİ ADIMLAR

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği yönünde duyurular yaptı ve Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini bildirdi. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığı ve arabulucu ülkelerin gözü önünde Gaza halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” ifade etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının arka planda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi kararlarla başlaması dikkat çekti.