İsrail, Yemen’de Güçlü Karşılık Verecek

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN TEHDİTLER

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen’den atılan füzeler hakkında sert bir yanıt vereceklerini açıkladı. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşların durmasına yol açan füze saldırısının ardından gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu. Katz, “Husiler, İsrail’e İran füzeleri fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen’de ve gerekli olan her yerde güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFETTEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

İsrail’deki ana muhalefetin lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin Husilere karşı “korkaklık” ve ertelemeyi bırakması gerektiğini öne sürdü. Lapid, Netanyahu’ya Yemen’e yönelik askeri saldırıları artırması yönünde bir çağrıda bulunarak, “İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez.” dedi. Ayrıca, askeri altyapı ve tesislerin yanı sıra Yemen kentlerindeki elektrik hatları ve su kaynaklarına yönelik saldırılar düzenlenmesini, hayati sistemlerine siber saldırılar yapılmasını ve hava ile deniz trafiğinin engellenmesini önerdi.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE İSRAİL’İN CEVABI

Yemen’deki Husiler, 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurmuştu. Füzenin düştüğü yerin etrafında 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirilmiş, bu saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Aynı gün Husiler, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını ve uluslararası hava yollarını İsrail seferlerini iptal etmeye çağırdıklarını bildirmişti. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, bu nedenle uçuşlarını askıya almıştı. İsrail ise 5 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta da Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırıları düzenledi.