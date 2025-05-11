İsrail, Yemen’de Hava Saldırısı Yaptı

İSRAİL’İN YENİ HAVA SALDIRISI

İsrail, Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu noktada dikkat çeken bir adım attı. Yemen’deki İran destekli Husilere ait İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Ras Isa, Hudeyde ve Salif için yaptığı tahliye uyarısının hemen ardından Hudeyde kentine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.

CAN VE MAL KAYBINA DAİR BİLGİ YOK

Saldırıyla ilgili olarak ne bir can kaybı ne de mal kaybı bilgisi bulunuyor. İsrail, gerçekleştirilen saldırıya dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durum, bölgede tansiyonu artıracak gelişmelere zemin hazırlıyor.