İsrail, Yemen’deki Husi Hedefleri Vurdu

İSRAİL’DEN YEMEN’DEKİ HEDEFLERE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Yemen’in Hudeyde Limanı ve bir beton fabrikasına hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı, İran destekli Husilerin, İsrail’in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı’na düzenlediği füze saldırısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

HUSİ HEDEFLERİNE YAPILAN SALDIRI

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, “Yemen’in Hudeyde Limanı ve çevresindeki, ülke topraklarına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Husi rejimine ait terörist hedeflere saldırı düzenlendi” ifadeleri yer aldı. Yapılan saldırının amacı olarak Husilerin İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olduğu belirtildi. Açıklamada, Hudeyde Limanı’nın Husiler için önemli bir gelir kaynağı olduğu ifade edilerek, “Hudeyde Limanı, İran’ın silah, askeri teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının nakli için kullanılıyor” denildi.

BETON FABRİKASI DA HEDEFTE

Saldırı sırasında Hudeyde kentinin doğusundaki “Bajil” beton fabrikasının da vurulduğu bildirildi. Ek olarak, “Husi rejimi, son bir buçuk yıldır İran’ın rehberliği ve finansmanıyla İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel düzeni baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösteriyor” şeklinde açıklamalar yapıldı. Yardımcı bilgi olarak belirtildi ki, saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu olayın ardından, Yemen’den fırlatılan bir füzenin Ben Gurion Havalimanı’na isabet etmesiyle 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.