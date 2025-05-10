İsrail, Yemen’deki Saldırılarını Genişletmeyi Planlıyor

İSRAİL’İN YEMEN SALDIRILARINI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun Yemen’deki saldırılarını genişletmeyi ve İran’daki bazı hedefleri vurmaya yönelik planlar yaptığını bildirdi. Yedioth Ahronoth gazetesinde adı paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılarak yapılan haberde, İsrail’in Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarında “herhangi bir kısıtlama olmayacağı” ifadesine yer verildi. Haberde, “İran, Yemen’le karşılıklı saldırılardan zarar görmeden çıkmayacak” denildi. Tel Aviv yönetiminin, Husilerin fırlattığı ve “İran yapımı” olduğu iddia edilen füzelere karşılık vermek amacıyla İran’ı hedef almayı düşündüğüne işaret edildi. Aynı zamanda İsrail’in, süregelen Husi saldırılarına “daha güçlü ve geniş çaplı” bir şekilde karşılık vereceği belirtildi.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ VE HUSİLERLE MÜCADELESİ

Haberde İsrailli güvenlik kaynaklarının, Tel Aviv’in şu anda İran’daki direkt hedefleri vurma seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca Yemen’deki füze fırlatma rampaları ve altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılması planlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen’den atılan füzenin ardından Husilere karşı “şiddetli saldırılar düzenleyecekleri” tehdidinde bulunmuştu. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi’nin lideri Yair Lapid ise Netanyahu hükümetinin Husilere karşı “korkaklığı ve oyalanmayı bırakması” gerektiğini belirterek, Yemen’e yönelik saldırıları genişletmesi gerektiğini vurguladı. Lapid, “İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez” ifadesini kullandı.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE ULUSLARARASI REAKSİYON

Husilerin, 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na balistik füzeyle saldırdığı bildirildi. Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı gün Husiler, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurdu ve uluslararası hava yollarını İsrail’e uçuşlarını iptal etmeye çağırdı. Bu durum sonucunda birçok uluslararası hava yolu şirketi, İsrail’e uçuşlarını askıya aldı. İsrail ise 5 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta da Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırılar düzenledi.

ABD İLE HUSİLER ARASINDA ATEŞKES

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs’ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ilettiklerini belirterek, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli yetkililer, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracaklarına dair açıklamasının Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını aktardı.