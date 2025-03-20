Haberler

İsrail, Yemen’den Fırlatılan Füze İmha Edildi

İSRAİL’DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Yemen kaynaklı bir füze saldırısı nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve halkı sığınaklara gitmeleri için uyardığını bildirdi. Füzenin, İsrail hava sahasına girmeden evvel İsrail Hava Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde düşürüldüğü açıklandı.

GAZZE’YE YENİ HIZ KAZANDIRILAN SALDIRILARA MISILLEME

Yemen’den gelen bu saldırının, Gazze Şeridi’ne yönelik artan saldırılara bir misilleme olduğu ifade ediliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara gitmesi için çağrıda bulunulduğu belirtildi.

PANİK ANI YAŞANDI

İsrail basınında çıkan haberlere göre, düşen füzenin enkazından kaynaklanan ciddi yaralanmalar rapor edilmedi. Ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmaların meydana geldiği bildiriliyor. Şu an için resmi olarak hiçbir grubun bu saldırıyı üstlenmediği, ancak bu eylemin, ABD Başkanı Donald Trump’ın komutuyla Yemen’de askeri harekat başlatılan İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İBB Soruşturmasında Radyo Sahibi Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, reklamcı Murat Kapki gözaltına alındı. Kapki'nin İBB'den haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.
Haberler

İBB’deki Soruşturma ve Gözaltılar Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Bazı sanıkların itirafçı olma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.