İsrail, Yemen’den Füze Saldırısını Açıkladı

İSRAİL ORDUSU FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİ

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu. Saldırıyı, Yemen’deki İran destekli Husiler üstlendi. Son yaşanan olay, İsrail’in Filistin’deki eylemlerine karşı Yemen’den gelen bir misilleme olarak değerlendiriliyor.

YEMEN’DEN FIRLATILAN FÜZE VE SİRENLER

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, saat 21.00 dolaylarında Yemen’den fırlatılan füze nedeniyle Kudüs, Batı Şeria ve Güney İsrail gibi birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. Milyonlarca kişiye sığınaklara gitmeleri için çağrıda bulunuldu. Ancak söz konusu füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HUSİLER’İN HEDEFİ BEN GURİON HAVALİMANI

Yemen’deki İran destekli Husiler, gerçekleştirdikleri füze saldırısını üstlenerek Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldıklarını belirtti. İsrail basını, saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ya da hasar yaşanmadığını aktardı. Son yaşanan bu olay, Yemen’den İsrail’e gerçekleştirilen son bir hafta içindeki dördüncü saldırı olarak kayıtlara geçti.