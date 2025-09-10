İsrail, Yemen’e Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL’İN YEMEN’İ HEDEF ALAN SALDIRISI

İsrail ordusu, geçtiğimiz 48 saat içinde Suriye ve Katar’a yönelik saldırıların ardından Yemen’in başkenti Sana’ya da hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen’in El-Mesira televizyonu, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail uçaklarının Sana’ya düzenlediği saldırılara karşı hava savunma sistemleriyle mücadele ettiğini aktardı. Ancak haberde konuya dair detaylı bilgi verilmedi.

ASKERİ HEDEFLERE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail ordusu, Sana ve Cevf bölgelerindeki Husilere ait hedeflere yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bu hedefler arasında Savunma Bakanlığı ile ona ait askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposu bulunduğu iddia ediliyor. Yetkililer, Halkla İlişkiler Merkezi’nin propaganda amacıyla kullanıldığını, askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının mevcut olduğunu belirtti.

CEHENNEMİ ANDIRAN ANLAR

Yaklaşık 15 dakika içinde gerçekleştirilen 30 hava saldırısı sonrasında Sana’nın sokakları adeta cehennem manzarasına döndü. Bombaların patlamasıyla duman ve toz bulutları gökyüzünü kaplarken, çığlıklar ve patlama sesleri arasında sokaklar kaos ve panik içinde kalarak büyük bir kargaşaya dönüştü. Bu saldırılarla birlikte İsrail’in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye’yle üçe yükseldi. Ayrıca, Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya da günlük olarak saldırılar düzenleniyor.