İsrail, Yemen’e Saldırdı: Füze Üsleri Vuruldu

HUSİLERDEN İSRAİL AÇIKLAMASI

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkent Sana’yı vurduğunu duyurdu. Bölgedeki sakinler, Reuters’a verdiği bilgilerle saldırıların başkanlık kompleksinin yakınlarını ve füze üslerini hedef aldığını belirtiyor. Husilerin El-Masirah TV kanalı, detayları paylaşmadan İsrail’in başkente saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

İSRAİL SALDIRILARINDAN KAYIP

Husiler, gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail’in hava saldırıları, geçtiğimiz hafta da şehirdeki büyük bir elektrik santraline yönelik düzenlenmişti.