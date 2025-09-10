İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı hedef aldı

İSRAİL’İN YENİ SALDIRILARI

İsrail, durmak bilmiyor. Dün Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün Yemen’e yöneldi.

HUSİLER’İN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

İlk bilgilere göre Husiler’e ait Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığı duyuruluyor.

SANA’DA İSRAİL SALDIRISI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşı yanıt verdiğini belirtiyor. Husiler, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade ediyor. Saldırı sonucunda can ve mal kaybının durumu henüz netlik kazanmış değil.