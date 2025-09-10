Dünya

İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı hedef aldı

israil-yemen-in-baskenti-sana-yi-hedef-aldi

İSRAİL’İN YENİ SALDIRILARI

İsrail, durmak bilmiyor. Dün Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün Yemen’e yöneldi.

HUSİLER’İN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

İlk bilgilere göre Husiler’e ait Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığı duyuruluyor.

SANA’DA İSRAİL SALDIRISI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşı yanıt verdiğini belirtiyor. Husiler, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade ediyor. Saldırı sonucunda can ve mal kaybının durumu henüz netlik kazanmış değil.

ÖNEMLİ

Dünya

Ab, İsrail’le Ticaret Engeli Getirdi

Hollanda ve İspanya, aşırı sağcı İsrailli bakanların Schengen Bölgesi'ne girişini engellerken, Avrupa Komisyonu İsrail ile ticareti askıya almayı planlıyor.
Gündem

Tokat’ta Hs Sağlık Uçak Gönderildi

Kalp damar rahatsızlığı olan 4,5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne acil olarak götürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.