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İsrail Yıkılan Binalara Karşılık Verilecek

İSRAİL ENERJİ BAKANI KOLEKTİF YIKIM UYARISI YAPIYOR

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonrası vurulan bölgelerde incelemeler yaptı. Gece saatlerinde İran’ın füzelerle düzenlediği misilleme saldırısının ardından, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde gözlem gerçekleştiren Cohen, “tarihi günlerden geçtiklerini” ve bu dönemlerde “zor manzaralarla karşılaşıldığını” açıkladı.

İRAN’A CEVAP STRATEJİSİ

Cohen, İran’ın saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini belirterek, “İsrail’de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran’da 100 bina yıkılacak” sözleriyle güçlü bir mesaj gönderdi. Bu açıklamalar, İsrail’in savunma ve saldırı stratejilerine dair önemli bir ipucu sunuyor.

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