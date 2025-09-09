İsrail Yine Hazırlık Yapıyor: 1 Milyon Gazzeli!

İSRAİL’İN SALDIRILARI ARTIK YENİ HEDEFİ GÜVENLİK SİHAHLARI

İsrail, Gazze’yi aylardır süren bombardımanlarla hedef alarak on binlerce sivilin hayatına son verirken, milyonlarca insanı da evsiz ve aç bırakıyor. Şimdi ise güvenli sayılan sığınak şehirlerine yönelmeye başladı.

GÜZERGAHI BELİRSİZ YENİ TAHLYE EMRİ

İsrail ordusu (IDF), Gazze Şehri için en kapsamlı tahliye emrini açıkladı. IDF’nin bu sabah yayımladığı duyuruda, saldırıların yoğunlaşması için hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Albay Avichay Adraee, “Savunma güçleri Hamas’ı yenilgiye uğratmaya kararlıdır ve Gazze Şehri bölgesinde daha büyük bir güçle hareket edecektir.” dedi. İsrail basınına göre bu tahliye emrinin aciliyeti, IDF’nin Gazze Şehri’ni tamamen işgal etmek için günleri saydığını gösteriyor.

MİLYONLARCA GAZZELİİ BU SINIRLARDAN UZAKLAŞIYOR

Önceki tahliye talimatları belirli bölgeleri kapsamakla sınırlıydı. Yeni duyurular ise Filistinliler için yeniden sürgün anlamına geliyor. Gazze’de yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliden, şu ana kadar 100 bin kadarının evlerini terk ettiği bildiriliyor.

NETANYAHU’DAN YENİ TEHDİTLER

Önceki akşam Netanyahu, Gazze’de yaşayan Filistinlilere “Hemen ayrılın” çağrısında bulundu. İki günlük saldırılardan bahseden Netanyahu, bunun “ana operasyonun sadece başlangıcı, sadece açılışı” olduğunu vurguladı. Öte yandan Hamas, Netanyahu’nun bu tehdidinin, Gazze Şehri sakinlerinin zorla yerlerinden edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Hamas, “Bu, bombardıman, katliamlar, açlık ve ölüm tehditleri altında gerçekleşiyor. Uluslararası hukuk ve sözleşmelere karşı açık bir meydan okuma oluşturuyor.” dedi.

BOMBARDIMANLAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde saldırılarına devam ediyor. El Cezire’nin haberine göre, bu sabahki bombardımanlar sonucu şehirde iki apartman bloğu yıkıldı. Ordu, binalarda Hamas’ın istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor ve Filistinlileri şehir merkezinden çıkarmak için yüksek binaları özellikle hedef alıyor.

İŞGAL PLANI BELLİ OLDU

İsrail’in Gazze Şehri’ni işgal planı, 21 Ağustos’ta İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. Bu operasyon “Gideon’un Savaş Arabaları 2 Harekatı” olarak adlandırıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi’nin tamamen işgal edilmesi amacını açıkladı. IDF, uluslararası baskılara rağmen bu işgal planının ilk aşamasını 28 Ağustos’ta başlattı. İlk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye sürülecek, şehir kuşatılacak ve yoğun bombardıman sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde tahrip olmuş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybederken, 163 bin 96 kişi de yaralandı. Ayrıca 140’ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.