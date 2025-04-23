İsrail Yüksek Mahkemesi, Bar’ı Korudu

NETANYAHU’DAN ŞIN-BET DİREKTÖRÜNE GÖREVİ BIRAKMA EMRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme’den, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’a görevden ayrılacağı tarihi açıklamasını istemesi konusunda talimat vermesi yönünde bir talepte bulundu. Bu konuda bilgi veren Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme’den, Bar’ın görevini “ne zaman bırakacağını” netleştirmesini istediği ifade edildi.

BAR’IN GÖREVİNDEN İSTİFA PLANI

Ronen Bar, 21 Nisan Pazartesi günü, mahkemeye sunduğu yazılı belgede, ileride bir tarihte görevinden ayrılmayı planladığını belirtti, ancak herhangi bir tarih vermedi. Netanyahu, geçen ay gerçekleştirilen görüşmede Şin-Bet Direktörü Bar’a hükümetin onu görevden almayı düşündüğünü bildirmişti. Bu durumu, zamanla artan güvensizlikle ilişkilendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan’da, Bar’ın görevden alınma kararını durdurmuştu. Bu durum, Netanyahu için geçici bir çözüm sağlarken, genel siyasi atmosferde istikrarsızlık yaratmaya devam ediyor.