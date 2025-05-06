İsrail, Yüksek Medya Sansürü Uyguluyor

ASKERİ SANSÜRÜN ARAŞTIRILMASI

İsrail ordusuna bağlı askeri sansür birimi, 2024 yılında medya sansürünü yoğun şekilde uygulayarak, günde ortalama 21 habere müdahale etti. “+972 Magazine”de yayımlanan bir makaleye göre, 2011 yılından bu yana medya alanında en yoğun sansür, geçtiğimiz yıl gerçekleştirildi. Askeri sansür birimi, 2024 boyunca toplamda 1635 haberi tamamıyla yasaklarken, 6 bin 265 habere de kısmi müdahalede bulundu. Normal dönemlerde günde ortalama 6.2 habere sansür uygulayan İsrail, Gazze’ye yönelik saldırıların yoğun olduğu 2014’te bu sayıyı ortalama 10 habere çıkardı. Ancak 2024 yılında bu ortalama, gün geçtikçe artarak 21 habere ulaştı.

MEDYA SANSÜRÜNDEKİ ARTISIN NEDENLERİ

Askeri sansür biriminin, yıl boyunca basın-yayın kuruluşlarından gelen 20 bin 770 haberin yüzde 38’ine müdahale ettiği belirtiliyor. Bu müdahale edilen haberlerden yüzde 20’si ise tamamen yasaklandı. Medya sansüründe yaşanan bu artışın, “Gazze’de devam eden yıkım, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran’a yönelik” saldırılar ile ilişkili olduğu vurgulandı. Makalede, kendini “Batı demokrasisi” olarak tanımlayan hiçbir ülkede böyle bir medya sansürünün söz konusu olamayacağına da dikkat çekildi.

GAZZE’DE GAZETECİLERİN DURUMU

Ayrıca, Gazze’de gerçekleştirilen İsrail saldırılarıyla birçok gazetecinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Bazı medya mensuplarının, yalnızca insansız hava aracı kullanarak haber yapmaları nedeniyle öldürüldüğü, diğerlerinin ise basın mensubu oldukları halde İsrail hava saldırılarında hedef alındığı kaydedildi. İsrail, Al-Mayadeen ve Al-Jazeera gibi medya kuruluşlarının ülkedeki faaliyetlerini yasaklarken, hükümete muhalefet eden bazı İsrailli medya organlarını da zayıflatarak susturmayı amaçlıyor.

İSRAİLLİ GAZETECİLERİN ELEŞTİRİLERİ

Öte yandan, İsrailli gazeteciler, özellikle Gazze’deki gelişmeleri topluma aktarmadıkları nedeniyle eleştirilerek, bazıları bu tutumlarından dolayı pişmanlık hissettiklerini ifade ediyor. İsrail ordusunun Basın ve Medyada Sansür Birimi, askeri sansür birimi olarak biliniyor ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunuyor. Bu birim, Savunma Bakanı tarafından atanan bir askeri yetkili tarafından yönetiliyor.