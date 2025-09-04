İSRAİL, Ziyareti Kabul Etmeyecek

İSRAİL’DEN MACRON’A ZİYARET ENGELİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Filistin Devleti’ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail’i ziyaret edemeyeceğini” ifade etti.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM MADDELERİ

Açıklamada ayrıca, görüşmenin Gazze ve Lübnan’daki güncel durum, İran’a yönelik yeniden uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna’daki savaş hakkında da bilgiler içerdiği aktarıldı. Özellikle bu konular üzerinde durularak, bölgedeki gerginliklerin artması ve uluslararası ilişkilerin etkileri masaya yatırıldı.