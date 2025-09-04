Haberler

İSRAİL, Ziyareti Kabul Etmeyecek

İSRAİL’DEN MACRON’A ZİYARET ENGELİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Filistin Devleti’ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail’i ziyaret edemeyeceğini” ifade etti.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM MADDELERİ

Açıklamada ayrıca, görüşmenin Gazze ve Lübnan’daki güncel durum, İran’a yönelik yeniden uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna’daki savaş hakkında da bilgiler içerdiği aktarıldı. Özellikle bu konular üzerinde durularak, bölgedeki gerginliklerin artması ve uluslararası ilişkilerin etkileri masaya yatırıldı.

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

