İsrail’den Bruma’ya teklif geldi

Fenerbahçe’de lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmeyen Bruma’ya İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv talip oldu.

fenerbahçe’de Jorge Jesus’un sezon başında kadroya dahil ettirdiği Bruma gelen transferlerin ardından forma savaşında geride kaldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA listesine almadığı Bruma’nın lisansını yabancı sınırı nedeniyle çıkarmadı. Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Portekizli futbolcuya talip çıktığı öne sürüldü.

MACCABİ TEL AVİV İDDİASI

Fenerbahçe’de 14 yabancı kuralı nedeniyle lisansı TFF’ye bildirilmeyen Bruma konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği vurgulandı. İsrail’de yayın yapan Sport1’in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler başladı.

PSV’YE BİLGİ VERİLDİ

İsrail’de 28 Eylül’de bitecek transfer dönemi öncesi Maccabi Tel Aviv’in bu transferi sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Görüşmelerden PSV Eindhoven’ın bilgisinin olduğu aktarıldı. Maccabi Tel Aviv’in Bruma’nın maaşı konusunda Fenerbahçe’yle görüşmelerde bulunduğu ve şu anda kontrat konusunda görüşüldüğü vurgulandı.

BRUMA SICAK BAKIYOR

Bruma’nın da kadro dışı kalmak yerine forma giyebilmek için İsrail’e gitmeye sıcak baktığı savunuldu. Sezon başında büyük beklentilerle PSV’den Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma’nın opsiyonunun 4 milyon euro olduğu belirtildi. Tecrübeli kanat oyuncusu Fenerbahçe’de 5 resmi maçta 192 dakika süre alabildi.