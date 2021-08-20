İsrail’den flaş aşı kararı

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişiler ve öğretmenler için kararını duyurdu.

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişiler ve öğretmenler için kararını duyurdu. Buna göre, bu kişilere üçüncü doz aşı uygulanacak.

COVID-19 Aşı ve Salgın Kontrol Danışma Kurulu, COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılacağı grupların genişletilmesine karar verdi.

Buna göre 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere de üçüncü doz yapılacak.

Kararın ardından Başbakan Naftali Bennett’in bu sabah üçüncü dozu olacağı bildirildi.

Üçüncü doz olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos’ta da 50 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 871 kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 431 bin kişiye ikinci, 1 milyon 201 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.