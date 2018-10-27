İsrail’den Gazze’ye 80 saldırı

İsrail, 80 ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi. Haberin gelişinin ardından ise Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığı ve saldırıların kesildiği iddia edildi.

İsrail dün Gazze’de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde en az 6 Filistinliyi öldürmesinin ardından gece de Gazze’ye hava operasyonu düzenledi.

İsrail ordusu Gazze’den atılan roketlere karşılık olarak düzenlediğini bildirdiği hava saldırılarında 80 ayrı noktayı hedef aldıklarını açıkladı.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken Gazze’nin kuzeyinde bir hastanenin de vurulduğu belirtiliyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Londra merkezli Al Hayat haber sitesi, Mısır, Hamas ve İslami Cihad arasında anlaşmaya varıldığını iddia eden bir haber yayımladı.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırıları sabah saatlerinde sona erdİ.

TRT