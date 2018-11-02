İsrail’den Kaşıkçı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Netanyahu, yaşananların korkunç olduğunu belirterek “Bu sorunla düzgün bir şekilde ilgilenmek zorundayız” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulunarak kınadı.

Netanyahu, “İstanbul başkonsolosluğunda yaşananlar korkunç ve bu problemle esaslı bir şekilde ilgilenmek zorundayız” dedi.

HABERTURK