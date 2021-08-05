İsrail’den şok açıklama: İran’ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran ile ilgili açıklama yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasındaki ilişkileri iyiden iyice gerecek bir açıklamada bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran’ın ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve dünya için de tehdit olduğunu savunarak, İran’ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz’daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, “İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir.” ifadelerini kullandı.

Röportajda “İsrail, İran’ı vurmaya hazır mı?” şeklindeki bir soruya Gantz, “evet” yanıtını verdi.

Gantz, İran’da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8’inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.