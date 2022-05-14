İsrail’den Suriye’ye saldırı

İsrail ordusu, Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda asker ölürken, 7 sivil de yaralandı.
İsrail ordusunun Suriye’nin Hama şehrine hava saldırısı düzenledi. Söz konusu hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.
4 ASKER ÖLDÜ, 7 SİVİL YARALANDI
İsrail, Suriye’nin Hama şehrinin Masyaf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yerel saatle 20.23’te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu.