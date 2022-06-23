İsrail’den Türkiye’ye kritik ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yarın Türkiye’ye gelecek. 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanları düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak.

16 yılın ardından İsrail’den Türkiye’ye ilk kez dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.

İş birliğinin geliştirilmesi konusu görüşülecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

Karşılıklı büyükelçi ataması gündemin ilk başlıklarından olacak.

Ekonomiden güvenliğe her alanda iş birliğinin geliştirilmesi olanakları değerlendirilecek.

“İsrail gazının Avrupa’ya taşınması için Türkiye önemli bir alternatif”

Peki normalleşme süreci Doğu Akdeniz’de yeni bir yetki anlaşması getirebilir mi?

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuyla ilgili şunları söyledi:

“İsrail’in şu anda kendi deniz yetki alanlarında zengin doğalgaz kaynakları bulunmuştur. Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa yeni kaynaklar, alternatif kaynaklar arayışı içerisinde. Bunun için de tek alternatif yolun Türkiye üzerinden olduğu anlaşılıyor. Bu da tabii iki ülke açısından ortak bir çıkar alanı.”