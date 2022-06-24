İsrail’den Türkiye’ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Lapid, İsraillileri hedef alan İranlı suikast timini etkisiz hale getiren Türk istihbaratına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs’taki İsrail ziyaretine cevaben Türkiye’ye gelen İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’i Ankara’da ağırladı. İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, normalleşme adımları kapsamında ikili ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaların başladığını açıklandı. Çavuşoğlu, toplantıda özetle şunları söyledi:

KEK EYLÜL YA DA EKİMDE: Görüşmemizde ülkelerimiz arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri değişik düzeylerde devam ettireceğiz. Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık. Ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısını gerçekleştireceğiz. Eylül ya da ekim ayında. Gerek KEK Eş başkanımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gerekse Ticaret Bakanlığımız bu tarihler üzerinde çalışıyor.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ: Güvenlik konusunda iş birliği içindeyiz. Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda yakın temas halindeydik. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz. Ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara da terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir.