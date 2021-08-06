İsrail ordusunun Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırının ardından Hizbullah, İsrail’e füze saldırısı düzenledi.

Önceki gün İsrail, Lübnan’da bulunan ve Hizbullah’a bağlı “Şehit Ali Kamil Muhsin” ile “Şehit Kasım Tahhan” gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine roket saldırısı düzenlemişti. Hizbullah bugün o saldırıların karşılığını İsrail mevzilerine füze atarak verdi.

122 MİLİMETRELİK FÜZELERLE SALDIRDI

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in önceki gece Lübnan’ın güneyindeki El-Curmuk ve Eş-Şevakir bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına karşılık Hizbullah’a bağlı “Şehit Ali Kamil Muhsin” ve Şehit Kasım Tahhan” gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine 122 milimetrelik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, Lübnan’dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığını ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

EN AZ 10 ROKET ATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir’de sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Lübnan’dan İsrail tarafına en az 10 roketin atıldığı ve Golan Tepeleri’nde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İSRAİL: LÜBNAN TARAFINA TOPÇU ATIŞI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan’daki bazı hedefleri topçu atışıyla vurmaya başladığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail tarafına 10’dan fazla roket atıldığı, atılan roketlerin büyük kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin günlük rutinlerine devam ettiği ifade edildi.

Lübnan’da roket atışlarının yapıldığı bölgelerin topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

İSRAİL-LÜBNAN GERGİNLİĞİ

İsrail ordusu, 4 Ağustos’ta Lübnan’dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail’de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan’ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv’in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında “tansiyonun düşürülmesi” çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail’in 92 topçu atışıyla Lübnan’ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail’i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail’in bu hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.